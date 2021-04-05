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    Черчесов о Жиркове: Игроки такого уровня даже за пять минут сильно влияют на игру

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему продолжает вызывать в национальную команду 37-летнего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет.

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    • Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — все помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов.

    Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    Жирков сыграл в двух из трех мартовских матчей сборной России.

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