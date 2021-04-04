Карпин: Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после домашнего поражения от(2:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«В целом, доволен игрой. К чему готовились, то и делали. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы. Но ребята молодцы, могу их поблагодарить.

Мы выдержали 90 минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали — в этом была проблема.

Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?

Впереди шесть туров. Какая задача? Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки.

Чем удивил "Спартак"? Когда готовились, отметили, что они играют невычурно. Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол.

Понятно, что Хашимото не готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме, были достойными. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся — уже хорошо», — приводит слова тренера «Матч ТВ».