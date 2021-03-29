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    «Реал» не планирует возвращать Роналду

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    Мадридский «Реал» не планирует возвращать в команду своего бывшего нападающего Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за «Ювентус», сообщает Marca.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Во время следующего трансферного окна этот переход исключен. «Сливочные» хотят сделать ставку на молодых исполнителей с высоким потенциалом. Также важным вопросом является зарплата португальца.

    По данным источника, испанцы намерены сосредоточиться на покупке Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

    Ранее появилась информация, что на 36-летнего Роналду претендуют «МЮ» и ПСЖ. В этом сезоне футболист провел 24 матча в серии А, забив 23 гола и сделав три результативные передачи.

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