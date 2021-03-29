«Реал» не планирует возвращать Роналду

Мадридскийне планирует возвращать в команду своего бывшего нападающего, который на данный момент выступает за, сообщает Marca.

Во время следующего трансферного окна этот переход исключен. «Сливочные» хотят сделать ставку на молодых исполнителей с высоким потенциалом. Также важным вопросом является зарплата португальца.

По данным источника, испанцы намерены сосредоточиться на покупке Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна.

Ранее появилась информация, что на 36-летнего Роналду претендуют «МЮ» и ПСЖ. В этом сезоне футболист провел 24 матча в серии А, забив 23 гола и сделав три результативные передачи.