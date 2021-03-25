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    Черногория победила Латвию, Норвегия разгромила Гибралтар

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Гиблартара Сборная Латвии Сборная Черногории Сборная Норвегии
    Сборная Черногории одержала гостевую победу над командой Латвии (2:1) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

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    Дублем в составе победителей отметился Стеван Йоветич. За латвийскую команду отличился Янис Икаунекс.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    Латвия — Черногория 1:2
    Голы: 1:0 Янис Икаунекс (40'), 1:1 Стеван Йоветич (41'), 1:2 Стеван Йоветич (83') Латвия: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Антон Черномордый, Робертс Савалниекс, Райвис Юрковскис, Кристерс Тоберс, Владимир Камеш (Алвис Яунземс, 7127'), Янис Икаунекс, Андрей Цыганик (Davis Ikaunieks, 8227'), Артур Зюзин (Криш Карклиньш, 7127'), Роберт Ульдрикис (Raimonds Krollis, 8127') Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Стефан Савич, Адам Марушич, Igor Ivanovic (Владимир Йовович, 7527'), Стеван Йоветич (Фатос Бечирай, 8727'), Сеад Хакшабанович (Александар Болевич, 9027'), Небойша Косович, Александар Шчекич, Uros Djurdjevic Предупреждения: Владимир Камеш (10'), Игор Вуячич (45'), Антон Черномордый (53'), Криш Карклиньш (79'), Кристерс Тоберс (90')

    В другом матче группы сборная Норвегии на выезде разгромила команду Гибралтара со счетом 3:0.

    Голы забили Александр Сорлот, Кристиан Торстведт и Йонас Свенссон.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    Гибралтар — Норвегия 0:3
    Голы: 0:1 Александр Сёрлот (43'), 0:2 Kristian Thorstvedt (45'), 0:3 Йонас Свенссон (57') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Джек Сержант, Скотт Уайзмен, Джейс Оливеро, Рой Чиполина, Аймен Муэли, Киан Ронан (Jamie Bosio, 6727'), Лу Джон Эннсли (Эрин Барнетт, 7227'), Ли Кашаро (Julian Valarino, 7827'), Лиам Уолкер, Андре Тжей де Барр Норвегия: Руне Альменнинг Ярстейн, Стефан Страндберг, Marius Lode, Биргер Мелинг, Йонас Свенссон (Мартин Линнес, 6227'), Мартин Эдегор (Патрик Берг, 4627'), Фредрик Мидтше (Токмак Нгуен, 6227'), Kristian Thorstvedt, Александр Сёрлот, Мохамед Эльюнуссип (Йенс Хеуге, 4627'), Эрлинг Холанн (Джошуа Кинг, 6227') Предупреждения: Йонас Свенссон (61'), Лу Джон Эннсли (68'), Аймен Муэли (76'), Эрин Барнетт (79')

    Положение команд в группе G: Норвегия — 3 очка (1 матч), Турция — 3 (1), Черногория — 3 (1), Латвия — 0 (1), Нидерланды — 0 (1), Гибралтар — 0 (1).

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