Франция — Украина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Франция»: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, N'Golo Kante, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Оливье Жиру.

«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Караваев, Роман Яремчук.

Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Украина» 7:1 (полная статистика встреч).

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