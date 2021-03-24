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    «Крылья Советов» победили «Нефтехимик», «Нижний Новгород» не смог обыграть «Акрон»

    «Крылья Советов» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 32-м туре первенства ФНЛ .

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    На 10-й минуте счет открыл Никита Чернов, а на 46-й отличился Иван Сергеев.

    Юрий Горшков сделал две результативные передачи.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Крылья Советов — Нефтехимик 2:0
    Голы: 1:0 Никита Чернов (10'), 2:0 Иван Сергеев (46') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов (Дмитрий Кабутов, 7827'), Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Витюгов, Роман Ежов (Дмитрий Комбаров, 8527'), Рикарду Алвеш (Денис Якуба, 5627'), Антон Зиньковский (Владислав Сарвели, 8127'), Dmitri Tsypchenko, Иван Сергеев (Егор Голенков, 7227') Нефтехимик: Vyacheslav Isupov, Marat Sitdikov, Lev Potapov, Maksim Shiryaev, Alan Lelyukaev (Андрей Семёнов, 3927'), David Khubaev (Mikhail Kanaev, 6927'), Данил Клёнкин, Vagiz Galiulin, Roman Denisov (Artem Kotik, 7727'), Mikhail Yakovlev (Aleksandr Yushin, 6027'), Merabi Uridia (Ilya Petrov, 7727') Предупреждения: David Khubaev (17'), Alan Lelyukaev (25'), Дмитрий Кабутов (87')

    «Крылья Советов» продолжают лидировать в таблице ФНЛ с 73 очками. «Нефтехимик» идет восьмым, имея 53 очка.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче «Нижний Новгород» на выезде сыграл вничью с «Акроном» — 0:0.

    На 89-й минуте матча полузащитник «Акрона» Даур Квеквескири был удален за вторую желтую карточку.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Нижний Новгород 0:0
    Акрон: Сергей Волков, Дмитрий Литвин, Антон Килин, Никита Чичерин, German Ferreyra, Василий Пьянченко, Maksim Mayrovich (Александр Босов, 7127'), Артур Газданов (Daur Kvekveskiri, 4627'), Sergey Balanovich (Sefer Emini, 9027'), Vsevolod Nihaev (Булат Садыков, 8027'), Артём Делькин (Karim Giraev, 6727') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Исмаил Эдиев, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Nikita Kakkoev (Михаил Гащенков, 8727'), Artem Popov (Beka Kavtaradze, 6727'), Иван Темников, Павел Комолов (Александр Ставпец, 7327'), Александр Сапета, Momo Yansane (Тимур Сулейманов, 7727'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 5727') Предупреждения: Мухаммад Султонов (1'), Artem Popov (2'), Никита Чичерин (12'), Артур Газданов (42'), German Ferreyra (50'), Антон Килин (58'), Vsevolod Nihaev (65'), Исмаил Эдиев (72'), (73'), Daur Kvekveskiri (86'), Daur Kvekveskiri (90')

    «Нижний Новгород» набрал 66 очко и пока идет вторым. «Акрон» набрал 32 очка и находится на 18 месте в турнирной таблице.

    Всё о футболе России

    Воронежский «Факел» на своем поле переиграл омский «Иртыш» (3:1), «Краснодар-2» дома не справился с красноярским «Енисеем» (0:2), «Шинник» дома уступил «Томи» (2:3), «СКА-Хабаровск» разгромил «Спартак-2» (3:0).

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