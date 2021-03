Гринвуд пропустит молодежный Евро-2021 из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед»не сыграет на молодежном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» (1:3) и не сможет помочь сборной Англии на турнире.

На молодежном чемпионате Европы сборная Англии сыграет в группе D с командами Португалии, Хорватии и Швейцарии. Матчи пройдут в Копере и Любляне (Словения).

ℹ️ @MasonGreenwood has been forced to withdraw from the #YoungLions squad ahead of the upcoming U21s European Championships.#MUFC @England