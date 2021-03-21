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    «Герта» крупно обыграла «Байер»

    «Герта» — «Байер»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Берлинская «Герта» одержала домашнюю победу над леверкузенским «Байером» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отличились голландский защитник Дейорайсо Зефёйк, бразильский форвард Матуеус и колумбийский нападающий Джон Кордоба.

    Две голевые передачи на свой счет записал бельгийский фрвард Доди Лукебакио.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Байер 3:0
    Голы: 1:0 Дейорайсо Зефёйк (4'), 2:0 Матеус Кунья (26'), 3:0 Джон Кордоба (33') Герта: Руне Альменнинг Ярстейн, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Мартон Дардаи (Джордан Торунарига, 8327'), Маттео Гюэндузи, Матеус Кунья (Кшиштоф Пёнтек, 8227'), Максимилиан Миттельштедт (Лука Нец, 8227'), Лука Тусар, Дейорайсо Зефёйк, Доди Лукебакио (Неманья Радоньич, 7327'), Джон Кордоба (Сантьяго Аскасибар, 6327') Байер: Леннарт Грилль, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Венделл, Жереми Фримпонг (Карим Беллараби, 7327'), Керем Демирбай (Надим Амири, 4627'), Чарлес Арангис, Флориан Вирц, Леон Бэйли, Патрик Шик, Демарай Грей (Лукас Аларио, 4627') Предупреждения: Леон Бэйли (36'), Надим Амири (80')

    После этого матча «Байер» с 40 очками остался на 6-й строке таблицы Бундеслиги, а «Герта» с 24 очками поднялась на 15 место, выйдя из зоны вылета.

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