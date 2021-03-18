ЛЕ. «Арсенал» и «Рома» вышли в четвертьфинал, «Милан» сыграет с «МЮ»

В четверг, 18 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Европы.

«Арсенал» — «Олимпиакос» 1:0

«Арсенал» потерпел поражение от «Олимпиакоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 0:1.

Греческая команда открыла счет на 51-й минуте, когда отличился Юссеф Эль-Араби с передачи Георгиоса Масураса.

На 83-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Уссейну Ба.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Арсенал Лондон — Олимпиакос 0:1 Гол: 0:1 Юссеф Эль-Араби (51') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин (Калум Чемберс, 8127'), Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Даниель Себальос (Мартин Эдегор, 5727'), Николя Пепе, Мохамед Эль-Ненни (Томас, 5727'), Эмиль Смит Роув (Габриэл Мартинелли, 8127'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Олимпиакос: Жозе Са, Сократис Папастатопулос, Ousseynou Ba, Хосе Холебас, Мохамед Мади Камара, Yann M'Vila, Атанасиос Андруцос (Брума, 6327'), Олег Рябчук (Кенни Лала, 8427'), Костас Фортунис (Андреас Бухалакис, 8427'), Юссеф Эль-Араби, Георгиос Масурас (Лазар Ранджелович, 6327') Предупреждения: Атанасиос Андруцос (35'), Yann M'Vila (73'), Ousseynou Ba (82'), Ousseynou Ba (83'), Гранит Джака (86'), Киран Тирни (90')

В гостях «Арсенал» победил 3:1, поэтому добыл путевку в четвертьфинал.

«Шахтер» — «Рома» 1:2

«Шахтер» потерпел поражение от «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:2.

Римляне вышли вперед на 49-й минуте, когда Сергей Кривцов неудачно вынес мяч прямо на Борху Майораля, который с близкого расстояния поразил цель.

«Горняки» ответили спустя десять минут. Тете выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Алан Патрик головой сбросил мяч во вратарскую, и Жуниор Мораес с метра в падении занес мяч в ворота.

На 72-й минуте Майораль оформил дубль, нанеся прицельный удар после передачи низом от Карлеса Сайоля.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Шахтёр Д — Рома 1:2 Голы: 0:1 Борха Майораль (48'), 1:1 Жуниор Мораес (59'), 1:2 Борха Майораль (72') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо (Сергей Болбат, 8227'), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Маркос Антониу, Алан Патрик (Евгений Коноплянка, 6027'), Майкон Барберан, Жуниор Мораес (Дентиньо, 7727'), Тете (Марлос, 6027'), Манор Соломон (Георгий Судаков, 7727') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес (Джанлука Манчини, 4627'), Бриан Кристанте, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп (Бруно Перес, 5827'), Педро Родригес (Стефан Эль-Шаарави, 7527'), Гонсало Вильяр, Карлес Перес, Леонардо Спинаццола (Риккардо Калафьори, 5827'), Амаду Диавара (Лоренцо Пеллегрини, 5927'), Борха Майораль Предупреждения: Рожер Ибаньес (25'), Маркос Антониу (38'), Алан Патрик (55'), Рик Карсдорп (57')

В первом матче неделю назад «Рома» победила 3:0, поэтому вышла в четвертьфинал.

«Мольде» — «Гранада» 2:1

«Мольде» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл «Гранаду» — 2:1.

Норвежцы открыли счет на 29-й минуте благодаря автоголу Хесуса Вальехо.

Гости восстановили паритет на 72-й минуте, когда Янхель Эррера сделал результативную передачу на Роберто Сольдадо.

«Мольде» вырвал победу на 89-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Эйрик Хестад.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Мольде — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Хесус Вальехо (автогол) (29'), 1:1 Роберто Сольдадо (72'), 2:1 Эйрик Хестад (пенальти) (90') Мольде: Андреас Линде, Martin Bjoernbak, Бирк Риса (Kristoffer Haugen, 7827'), Стиан Грегерсен (Шерифф Синюан, 4627'), Маркус Хольмгрен-Педерсен, Магнус Вольф Эйкрем, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад, Eirik Ulland Andersen (Эрлинг Кнутсон, 7827'), Emil Breivik (Эцаз Хуссейн, 8227'), Bjoern Sigurdarson (David Datro Fofana, 6327') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Виктор Диас, Хесус Вальехо (Неуэн Перес, 8327'), Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 7627'), Антонио Пуэртас, Анхель Монторо (Дарвин Мачис, 8327'), Янхель Эррера, Кенеди, Хорхе Молина (Роберто Сольдадо, 6427') Предупреждения: Виктор Диас (7'), Бирк Риса (62')

Благодаря домашней победе со счетом 2:0 в 1/4 финала вышла «Гранада».

«Динамо» Загреб — «Тоттенхэм»

«Вильярреал» — «Динамо» Киев

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»

«Рейнджерс» — «Славия» Прага

«Янг Бойз» — «Аякс»