«Торино» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

Миланскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

На 62-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Лаутаро Мартинес получил по ногам от Иццо. Одиннадцатиметровый реализовал Ромелу Лукаку.

На 72-й минуте «Торино» сравнял счет — автором гола стал Тони Санабрия. С углового навесил Ансальди в штрафную, где после серии рикошетов пробил Дзадза.

Отбил перед собой Ханданович, но точно на Санабрию, который добивал уже в пустые ворота.

Победный для «Интера» гол на 85-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Отобрал мяч на фланге Хакими и тут же отдал на Санчеса, который вырезал идеальный пас на дальнюю штангу.

Мартинес головой смог пробить в борьбе с защитником, мяч полетел точно в нижний угол, без шансов для Сиригу.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Интер 1:2 Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (62'), 1:1 Антонио Санабрия (70'), 1:2 Лаутаро Мартинес (85') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо, Армандо Иццо, Саша Лукич, Даньеле Базелли (Кароль Линетти, 49'), Мергим Войвода (Амер Гояк, 88'), Никола Мурру (Кристиан Даниэль Ансальди, 67'), Роландо Мандрагора, Антонио Санабрия (Андреа Белотти, 88'), Симоне Верди (Симоне Дзадза, 67') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Маттео Дармиан, 88'), Роберто Гальярдини (Кристиан Эриксен, 56'), Иван Перишич (Эшли Янг, 56'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Алексис Санчес, 80'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Матиас Весино, 88') Предупреждение: Роберто Гальярдини (53')

Интер 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Милан» на 9 очков. «Торино» с 20 очками занимает 18-ю строчку.

Календарь и таблица Серии А

В другом матче отчетного тура «Парма» одержала домашнюю победу над «Ромой» со счетом 2:0.

Счет на 9-й минуте открыл румынский нападающий хозяев Валентин Михэйлэ, а на 55-й минуте Эрнани реализовал пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Рома 2:0 Голы: 1:0 Valentin Mihaila (9'), 2:0 Эрнани (пенальти) (55') Парма: Луиджи Сепе, Джузеппе Пеццелла, Андреа Конти (Венсан Лорини, 82'), Маттья Бани, Йордан Осорио, Ясмин Куртич, Гастон Бругман, Эрнани (Альберто Грасси, 72'), Грациано Пелле (Джошуа Зиркзее, 61'), Valentin Mihaila (Янн Карамо, 82'), Деннис Ман Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула (Бриан Кристанте, 59'), Лоренцо Пеллегрини (Борха Майораль, 79'), Педро Родригес (Карлес Перес, 59'), Гонсало Вильяр (Амаду Диавара, 79'), Бруно Перес (Брайан Рейнольдс, 60'), Леонардо Спинаццола, Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко Предупреждения: Йордан Осорио (23'), Бруно Перес (32'), Лоренцо Пеллегрини (54'), Эрнани (66'), Эдин Джеко (69'), Янн Карамо (90')

«Рома» с 50 очками занимает 5-е место в таблице. «Парма» одержала первую победу за 17 матчей и с 19 очками располагается на 19-й строчке.