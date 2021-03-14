«Гранада» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 27-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 52-й минуте забил защитник хозяев Херман Санчес. После дальнего удара своего партнера Виктора Диаса футболист не успел увернуться, и мяч рикошетом попал в ворота.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Реал Сосьедад 1:0 Гол: 1:0 Херман Санчес (51') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье (Виктор Диас, 49'), Херман Санчес, Кини Марин, Домингуш Дуарте, Ян Брис Этеки (Анхель Монторо, 67'), Кина (Максим Гоналон, 53'), Федерико Вико (Антонио Пуэртас, 53'), Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо (Хорхе Молина, 67') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Айэн Муньос, Андони Горосабель (Андер Барренечеа, 78'), Робен Ле Норман, Асьер Ильярраменди (Андер Гевара, 78'), Микель Мерино, Давид Сильва (Хон Гуриди, 28'), Микель Оярсабаль, Аднан Янузай (Порту Кристиан, 63'), Александер Исак (Хон Баутиста, 63') Предупреждения: Кенеди (81'), Херман Санчес (85'), Порту Кристиан (85'), Андер Гевара (88'), Хон Баутиста (90')

«Гранада» с 36 очками поднялась на 8-ю позицию в таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с 45 очками занимает 5-е место.