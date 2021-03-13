ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичВоспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
  • 18:24
    • «Зенит» разгромил «Ахмат» в Петербурге
  • 15:58
    • «Арсенал» не позволил ЦСКА опередить «Зенит»
  • 14:42
    • Большунов выиграл масс-старт на 15 км
  • 20:08
    • «Реал» вырвал победу у «Эльче»
  • 19:35
    • Медведев вышел в финал турнира в Марселе
    Все новости спорта

    «Реал» вырвал победу у «Эльче»

    «Реал» — «Эльче»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Реал» одержал победу над «Эльче» в домашнем матче 27-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Мадриде на «Альфредо Ди Стефано», завершилась со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 61-й минуте, когда Тете выполнил подачу с углового, а Даниэль Кальво точно пробил головой.

    «Сливочные» отыгрались на 73-й минуте. Лука Модрич подал в штрафную, где Карим Бензема выпрыгнул выше всех и головой метров с шести отправил снаряд в левый нижний от голкипера угол.

    А уже в компенсированное время Бензема оформил дубль, воспользовавшись скидкой от Родриго.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Эльче 2:1
    Голы: 0:1 Дани Кальво (61'), 1:1 Карим Бензема (73'), 2:1 Карим Бензема (90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Родриго, 61'), Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Каземиро, Федерико Вальверде (Тони Кроос, 62'), Лукас Васкес, Иско (Лука Модрич, 62'), Ферлан Менди, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Эден Азар, 75') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Антонио Барраган (Cifu, 36'), Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Хосан, 75'), Рауль Гутьеррес (Диего Гонсалес, 87'), Фидель Чавес (Хосема, 87'), Лукас Бое (Оменук Мфулю, 75'), Гидо Каррильо Предупреждения: Карим Бензема (37'), Гидо Каррильо (69')

    В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (57 очков), а «Эльче» — 17-е (24 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Расстрелял ли «Спартак» весь боезапас в матче с «быками»?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Боруссия» подтвердит статус фаворита
  • «Боруссия» Дортмунд — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Создаст ли «Фулхэм» проблемы «Манчестер Сити»?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ним — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тенерифе — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры