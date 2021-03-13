«Реал» — «Эльче»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 27-го тура испанской Примеры.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: realmadrid.com

Встреча, которая прошла в Мадриде на «Альфредо Ди Стефано», завершилась со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 61-й минуте, когда Тете выполнил подачу с углового, а Даниэль Кальво точно пробил головой.

«Сливочные» отыгрались на 73-й минуте. Лука Модрич подал в штрафную, где Карим Бензема выпрыгнул выше всех и головой метров с шести отправил снаряд в левый нижний от голкипера угол.

А уже в компенсированное время Бензема оформил дубль, воспользовавшись скидкой от Родриго.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Эльче 2:1 Голы: 0:1 Дани Кальво (61'), 1:1 Карим Бензема (73'), 2:1 Карим Бензема (90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Родриго, 61'), Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Каземиро, Федерико Вальверде (Тони Кроос, 62'), Лукас Васкес, Иско (Лука Модрич, 62'), Ферлан Менди, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Эден Азар, 75') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Антонио Барраган (Cifu, 36'), Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Хосан, 75'), Рауль Гутьеррес (Диего Гонсалес, 87'), Фидель Чавес (Хосема, 87'), Лукас Бое (Оменук Мфулю, 75'), Гидо Каррильо Предупреждения: Карим Бензема (37'), Гидо Каррильо (69')

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (57 очков), а «Эльче» — 17-е (24 очка).