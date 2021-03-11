Олимпиакос — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Олимпиакос»: Жозе Са, Сократис Папастатопулос, Ousseynou Ba, Олег Рябчук, Кенни Лала, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Брума, Матьё Вальбуэна.

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Виллиан, Томас, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Олимпиакос» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 2.30.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.