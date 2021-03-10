Пепе: Сегодня все мы показали характер, сражаясь вдесятером

Защитник «Порту»прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, но уступили по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

«Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала.

Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи.

Второй гол Оливейры? Да, это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов.

Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.