«Оренбург» — «Торпедо»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 29-го тура Первенства ФНЛна своем поле нанес поражениесо счетом 3:0.

В составе победителей отличились Николай Прудников, Джоэль Фамейе и Алексей Миронов.

В начале второго тайма нападающий москвичей Игорь Лебеденко не смог реализовать пенальти.

На 84-й минуте красную карточку получил Адессойе Ойеволе.

Футбол. Россия. ФНЛ Оренбург — Торпедо 3:0 Голы: 1:0 Николай Прудников (2'), 2:0 Джоэль Фамейе (пенальти) (29'), 3:0 Алексей Миронов (59') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Тимур Аюпов, Андрей Малых, Адесойе Ойеволе, Николай Прудников (Максим Палиенко, 84'), Дмитрий Воробьёв (Oleksandr Noyok, 66'), Джоэль Фамейе (Александр Эктов, 61'), Денис Ткачук, Алексей Миронов (Ilya Vorobjov, 90'), Андрей Козлов (Renato Gojkovic, 88') Торпедо: Александр Довбня, Дмитрий Редькович (Артём Самсонов, 46'), Александр Каплиенко (Владислав Адаев, 66'), Руслан Магаль, Данила Козлов, Андрей Евдокимов, Александр Рязанцев (Konstantin Korzh, 88'), Равиль Нетфуллин, Астемир Гордюшенко (Игорь Лебеденко, 46'), Жига Шкофлек, Амур Калмыков (Денис Баланюк, 46') Предупреждения: Михаил Сиваков (5'), Дмитрий Редькович (16'), Данила Козлов (26'), Николай Прудников (45'), Адесойе Ойеволе (54'), Адесойе Ойеволе (85')

В другом матче дня «Нижний Новгород» на своем поле уступил воронежскому «Факелу» — 1:2 .

Гости открыли счет уже на 8-й минуте после удара Андрея Разборова, затем Роман Акбашев удвоил преимущество «Факела».

Единственный мяч в составе «Нижнего» в конце первого тайма забил Мухаммад Султонов.

Футбол. Россия. ФНЛ Нижний Новгород — Факел 1:2 Голы: 0:1 Андрей Разборов (7'), 0:2 Роман Акбашев (31'), 1:2 Мухаммад Султонов (45') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh (Тимур Сулейманов, 34'), Сергей Зуйков, Кирилл Гоцук, Leo Goglichidze (Artem Popov, 37'), Igor Gorbunov (Павел Комолов, 62'), Nikita Kakkoev, Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy, Momo Yansane, Мухаммад Султонов (Илья Берковский, 80') Факел: Александр Саутин, Nikolay Zaytsev, Андрей Никитин, Nemanja Pejcinovic, Владислав Мастерной (Дмитрий Коробов, 78'), Сергей Брызгалов, Роман Акбашев, Nail Zamaliev, Олег Дмитриев, Илья Мазуров (Vasili Cherov, 62'), Андрей Разборов (Maksim Maksimov, 74') Предупреждения: Leo Goglichidze (32'), Сергей Зуйков (43')

«Оренбург» с 60 очками идет на 2-м месте в таблице ФНЛ, «Нижний Новгород» — третий с 59 очками, «Торпедо» на 4-й строке — 54 очка.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Акроном», а «Торпедо» примет «Енисей». Все встречи пройдут 14 марта.