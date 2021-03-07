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    • «Барселона» обыграла «Осасуну», Месси сделал две голевых передачи
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    «Барселона» обыграла «Осасуну», Месси сделал две голевых передачи

    «Осасуна» — «Барселона»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Осасуна» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» — 0:2.

    Фрагмент матча
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    Счет на 30-й минуте открыл защитник каталонцев Жорди Альба, а на 83-й минуте 18-летний воспитанник каталонской академии Илаш Мориба удвоил его.

    В обоих голевых эпизодах ассистентом выступал Лионель Месси.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Барселона 0:2
    Голы: 0:1 Жорди Альба (30'), 0:2 Илаш Мориба (83') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Роберто Торрес (Энрик Гальего, 84'), Энрике Барха (Хонатан Родригес, 62'), Лукас Торро (Ойер Оласабаль, 84'), Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан Лопес, 70'), Хонатан Кальери (Анте Будимир, 71') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Самуэль Юмтити (Усман Дембеле, 46'), Оскар Мингуэза, Серджино Дест, Серхио Бускетс (Илаш Мориба, 67'), Педри (Рики Пуч, 87'), Жорди Альба (Хуниор Фирпо, 87'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 67'), Лионель Месси Предупреждения: Самуэль Юмтити (26'), Хуниор Фирпо (88')

    «Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Атлетико», у которого есть две игры в запасе. «Осасуна» занимает 13-ю строчку.

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