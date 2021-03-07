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    Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио»

    «Ювентус» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» (3:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

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    Счет на 14-й минуте открыли гости. Корреа по центру прорвался в чужую штрафную, легко ушел от Демираля и прицельно пробил в ближний угол ворот Щенсны.

    На 39-й минуте Мората отпасовал низом на левый край штрафной «Лацио», откуда Рабьо нанес пушечный удар под перекладину ворот Рейны в ближнюю девятку.

    «Юве» вышел вперед на 57-й минуте. Кьеза убежал в контратаку от центра поля, отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Мората в борьбе с Худтом отправил мяч в ближний верхний угол ворот Рейны.

    А три минуты спустя в ворота «Лацио» был назначен пенальти — Рэмси грамотно прикрыл мяч корпусом на левом краю чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Милинковича-Савича.

    Мората уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Лацио 3:1
    Голы: 0:1 Хоакин Корреа (14'), 1:1 Адриен Рабьо (39'), 2:1 Альваро Мората (57'), 3:1 Альваро Мората (пенальти) (60') Ювентус: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо (Артур, 70'), Мерих Демирал, Аарон Рэмси (Уэстон Маккенни, 70'), Федерико Кьеза (Леонардо Бонуччи, 82'), Адриен Рабьо, Федерико Бернардески, Альваро Мората (Криштиану Роналду, 69'), Деян Кулушевски (Алессандро ди Пардо, 90') Лацио: Пепе Рейна, Уэсли Худт, Франческо Ачерби, Адам Марушич (Андреас Перейра, 82'), Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 55'), Луис Альберто (Фелипе Кайседо, 82'), Сенад Лулич (Патрисио Габбарон, 55'), Сергей Милинкович-Савич, Мохамед Фарес, Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 82') Предупреждение: Франческо Ачерби (80')

    «Ювентус» находится на третьем месте в таблице Серии А с отставанием в семь очков от лидирующего «Интера». «Лацио» расположился на седьмой строчке.

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