«Ювентус» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет на 14-й минуте открыли гости. Корреа по центру прорвался в чужую штрафную, легко ушел от Демираля и прицельно пробил в ближний угол ворот Щенсны.
На 39-й минуте Мората отпасовал низом на левый край штрафной «Лацио», откуда Рабьо нанес пушечный удар под перекладину ворот Рейны в ближнюю девятку.
«Юве» вышел вперед на 57-й минуте. Кьеза убежал в контратаку от центра поля, отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Мората в борьбе с Худтом отправил мяч в ближний верхний угол ворот Рейны.
А три минуты спустя в ворота «Лацио» был назначен пенальти — Рэмси грамотно прикрыл мяч корпусом на левом краю чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Милинковича-Савича.
Мората уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Ювентус» находится на третьем месте в таблице Серии А с отставанием в семь очков от лидирующего «Интера». «Лацио» расположился на седьмой строчке.