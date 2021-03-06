Перенесены мартовские матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
Причина — игроки не смогут прибыть из Европы вовремя из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.
Матчи были запланированы на 25 и 30 марта. Новые даты проведения игр будут определены после консультаций с ФИФА.
Ранее клубные тренеры, в частности Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, заявляли, что не будут отпускать игроков в расположение сборных.
Отметим, что отборочный турнир в Южной Америке уже отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса, а летом на континенте состоится перенесенный Копа Америка-2020.