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    Все новости спорта

    Перенесены мартовские матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022

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    Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) объявила о решении перенести мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

    Перенесены мартовские матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022
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    Перенесены мартовские матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022

    Причина — игроки не смогут прибыть из Европы вовремя из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.

    Матчи были запланированы на 25 и 30 марта. Новые даты проведения игр будут определены после консультаций с ФИФА.

    Ранее клубные тренеры, в частности Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, заявляли, что не будут отпускать игроков в расположение сборных.

    Отметим, что отборочный турнир в Южной Америке уже отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса, а летом на континенте состоится перенесенный Копа Америка-2020.

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