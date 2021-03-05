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    «Милан» нацелился на хавбека «Реала»

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    «Милан» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Лукаса Васкеса, утверждает Cadena Cope.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    По информации источника, «россонери» ищут усиление для правого фланга атаки, и 29-летний футболист является одним из вариантов.

    Напомним, Васкес уже долгое время не может договориться со «сливочными» о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. В июне испанец, вероятно, станет свободным агентом, поэтому «Милан» сможет заполучить его бесплатно.

    Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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