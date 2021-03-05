«Милан» нацелился на хавбека «Реала»

заинтересован в услугах полузащитника мадридского, утверждает Cadena Cope.

По информации источника, «россонери» ищут усиление для правого фланга атаки, и 29-летний футболист является одним из вариантов.

Напомним, Васкес уже долгое время не может договориться со «сливочными» о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. В июне испанец, вероятно, станет свободным агентом, поэтому «Милан» сможет заполучить его бесплатно.

Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.