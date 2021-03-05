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    «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»

    «Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу гостей.

    Автором единственного гола в матче стал полузащитник лондонцев Мейсон Маунт, отличившийся на 42-й минуте игры.

    Отметим, что на 24-й минуте гол Тимо Вернера был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Мэйсон Маунт (42') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 80'), Кёртис Джонс (Диогу Жота, 62'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 62') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мэйсон Маунт (Матео Ковачич, 81'), Бен Чилвел, Хаким Зиеш (Кристиан Пулишич, 66'), Рис Джеймс, Тимо Вернер (Кай Хаверц, 90')

    «Ливерпуль» проиграл пятый домашний матч в АПЛ подряд, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Челси» поднялся на четвертую строчку.

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