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    Назначены арбитры на матчи 21 тура РПЛ

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    Пресс-служба РФС опубликовал списки судейских бригад, которые будут работать на матчах 21 тура РПЛ.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    ЦСКА — «Ахмат» (6 марта): судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.

    «Ротор» — «Химки» (6 марта): судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Ростов» — «Сочи» (6 марта): судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Урал» — «Уфа» (7 марта): судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» — «Тамбов» (7 марта): судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Спартак» — «Краснодар» (7 марта): судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Левников.

    «Арсенал» — «Локомотив» (8 марта): судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гвардис.

    «Рубин» — «Зенит» (8 марта): судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Вячеслав Харламов.

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