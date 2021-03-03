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    Николич оштрафован за неспортивное поведение в матче с ЦСКА

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    Дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать наставника «Локомотива» Марко Николича за неспортивное поведение в матче с ЦСКА (2:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК "Локомотив" г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической.

    В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера Николича М. (ФК "Локомотив" г. Москва) на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба КДК РФС.

    Николич был удален с технической зоны за выкрики в сторону главного арбитра встречи.

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