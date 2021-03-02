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    Зидан: «Реал» потерял два очка в игре с «Сосьдадом»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (1:1).

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Мы провели хороший матч. Возможно, начало было не лучшим, но моменты у нас были, особенно очевидные — в первом тайме. Но мы не смогли забить. Мы потеряли два очка, мы играли дома, но не смогли победить, потому что напротив был соперник, и он провел хороший матч.

    Я изменил схему, потому что я был недоволен давлением и другими вещами. Прошло 10-15 минут, и я снова ее поменял, мы лучше играли 4-3-3. Изменения повлияли на игру лучшим образом. Если вы меня и в третий раз спросите — да, это могло навредить команде.

    Нам пришлось делать замены, потому что команда через час устала. Нужно было найти какие-то новые вещи, чтобы изменить динамику. Нам нужно сохранять спокойствие, не переживать. Мы провели хороший матч, у нас было 3-4 голевых момента. Терпение, спокойствие и отдых. Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе. Это никак не скажется на том, какая игра будет в дерби. Нужно провести отличный матч», — приводит слова Зидана Marca.

    «Реал» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Сосьедад» с 42 очками — на пятой строчке.

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