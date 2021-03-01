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    Директор «Сочи» заявил о желании попасть в Лигу чемпионов

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о возможном выходе команды в Лигу чемпионов.

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    «У нас все хорошо, погода вот солнечная. Похоже, она имеет большое влияние на раскрытие игроков и результаты нашей команды.

    Лига чемпионов? Каждый здравомыслящий человек, который занимается каким-то делом профессионально, хочет прогресса, хочет держать высокий уровень.

    Команда работает на победу. Надеемся, что дальше будет такой же настрой. Желание попасть в еврокубки у нас есть.

    Чем больше мы реализуем на поле, тем больше это нас обязывает продолжать играть в том же духе. Мы все хотим, чтобы такой стадион, как "Фишт", увидел еврокубки. Почему нет?» — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

    «Сочи» занимает в РПЛ третье место по итогам 20 туров, отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл.

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