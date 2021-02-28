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    «Унион» и «Хоффенхайм» поделили очки

    «Унион» — «Хоффенхайм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Унион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в домашнем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 9-й минуте, когда Макс Крузе реализовал пенальти. Гости отыгрались на 29-й минуте благодаря автоголу Нико Шлоттербека.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Хоффенхайм 1:1
    Голы: 1:0 Макс Крузе (пенальти) (9'), 1:1 Нико Шлоттербек (автогол) (29') Унион: Лорис Кариус, Нико Шлоттербек, Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Гриша Прёмель (Кристиан Гентнер, 63'), Кристофер Ленц (Мариус Бюльтер, 46'), Кристофер Триммель, Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен, Йоэль Похьянпало (Петар Муса, 63'), Макс Крузе (Седрик Тойхерт, 74') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Крис Ричардс, Павел Кадержабек, Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Марко Йон (Райан Сесеньон, 67'), Ила Бебу (Sargis Adamyan, 90'), Андрей Крамарич (Мунас Даббур, 90') Предупреждения: Крис Ричардс (79'), Кевин Фогт (90')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Унион» занимает седьмое место (34 очка), а «Хоффенхайм» — 11-е (27 очков).

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