Пике: Ситуацию не назовешь идеальной, но я уверен в команде

Защитник «Барселоны»дал комментарий по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Безусловно, мы остаемся в чемпионской гонки. Бывали моменты и похуже, и все же в команду, несмотря на два поражения в этом году надо верить.

Ситуацию не назовешь идеальной, но я уверен в команде. Все в наших головах. Если мы пройдем "Севилью" в ответном матче Кубка, сезон полностью изменится. Мы окажемся в финале, к тому же все еще живы в Ла Лиге», — цитирует Пике Marca.

Напомним, что «Барселона» проиграла в первом матче полуфинала Кубка Испании «Севилье» и была разгромлена ПСЖ в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.