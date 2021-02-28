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    Пике: Ситуацию не назовешь идеальной, но я уверен в команде

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Безусловно, мы остаемся в чемпионской гонки. Бывали моменты и похуже, и все же в команду, несмотря на два поражения в этом году надо верить.

    Ситуацию не назовешь идеальной, но я уверен в команде. Все в наших головах. Если мы пройдем "Севилью" в ответном матче Кубка, сезон полностью изменится. Мы окажемся в финале, к тому же все еще живы в Ла Лиге», — цитирует Пике Marca.

    Напомним, что «Барселона» проиграла в первом матче полуфинала Кубка Испании «Севилье» и была разгромлена ПСЖ в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

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