Гаттузо раскритиковал «Гранаду»

Главный тренерраскритиковалпо итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, неаполитанцы дома обыграли испанцев 2:1, но вылетели из турнира, так как в первой игре на выезде уступили со счетом 0:2.

«Мы пропустили очередной абсурдный гол после рикошета. Мы должны ощущать гордость и сожаление: за два матча мы показали, что у нас есть нечто большее, чем у них.

Если бы итальянская команда осмелилась так убивать время, как сегодня это делала "Гранада", мы были бы на всех первых полосах газет. Нас бы просто размазали в прессе после такой игры. В первом тайме игра длилась лишь 16-17 минут, во втором все стало еще хуже. Нужно уважение, рефери не должен тратить по три минуты на каждый фол.

"Наполи" нужно сохранять спокойствие. Устройте тяжелую жизнь мне, оставьте игроков в покое. Решения по тактике принимаю я, отвечаю за все я. Игрокам же нужно сосредоточиться на восстановлении и их лучшей игре.

Если мы не впадем в депрессию, то можем побороться за топ-4 в Серии А. Впереди 17 матчей, предстоит разыграть много очков», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.