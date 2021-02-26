ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Краснодар»Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
  • 07:00
    • Нидерланды до минимума сократили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:49
    • «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе и покинул Лигу Европы
  • 22:50
    • Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Гаттузо раскритиковал «Гранаду»

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Гранада Футбол Италии Наполи Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо раскритиковал «Гранаду» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

    Дженнаро Гаттузо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дженнаро Гаттузо

    Напомним, неаполитанцы дома обыграли испанцев 2:1, но вылетели из турнира, так как в первой игре на выезде уступили со счетом 0:2.

    «Мы пропустили очередной абсурдный гол после рикошета. Мы должны ощущать гордость и сожаление: за два матча мы показали, что у нас есть нечто большее, чем у них.

    Если бы итальянская команда осмелилась так убивать время, как сегодня это делала "Гранада", мы были бы на всех первых полосах газет. Нас бы просто размазали в прессе после такой игры. В первом тайме игра длилась лишь 16-17 минут, во втором все стало еще хуже. Нужно уважение, рефери не должен тратить по три минуты на каждый фол.

    "Наполи" нужно сохранять спокойствие. Устройте тяжелую жизнь мне, оставьте игроков в покое. Решения по тактике принимаю я, отвечаю за все я. Игрокам же нужно сосредоточиться на восстановлении и их лучшей игре.

    Если мы не впадем в депрессию, то можем побороться за топ-4 в Серии А. Впереди 17 матчей, предстоит разыграть много очков», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Волгоградцы «всухую» одолеют кризисных тамбовцев?
  • «Тамбов» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Левантийцы с басками начнут матч результативно?
  • «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Айнтрахт» продлит победную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лидс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Альмерия — Луго
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры