Киммих установил рекорд по победам в Лиге чемпионов

Полузащитникпринял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(4:1).

Таким образом, 26-летний немец одержал 38 побед в первых 50 играх турнира, побив рекорд турнира, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Киммих превзошел одноклубника Томаса Мюллера и хавбека «Реала» Каземиро, на счету которых по 36 выигранных матчей из первых 50 в ЛЧ.

5️⃣0️⃣ Champions League games

3️⃣8️⃣ Champions League wins

Joshua #Kimmich has set a new record for most #UCL wins after 50 appearances 🥇 pic.twitter.com/VQuLXpOWR2