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    «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Химки»

    «Химки» — «Крылья Советов»: счет 0:4, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Химки Крылья Советов
    В матче 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» всухую разгромили «Химки» (3:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Самарский коллектив открыл счет на 8 минуте встречи. Иван Сергеев точно пробил с пенальти. На 62 минуте Дмитрий Цыпченко увеличил отрыв в счете.

    Третий гол команда Игоря Осинькина забила на 90 минуте встречи. Автором результативного удара стал вышедший на замену Егор Голенков. Точку в матче поставил Никита Чернов.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Химки — Крылья Советов 0:3
    Голы: 0:1 Иван Сергеев (пенальти) (8'), 0:2 Dmitri Tsypchenko (62'), 0:3 Егор Голенков (89') Предупреждения: Дмитрий Тихий (8'), Брайан Идову (22'), Кирилл Боженов (27'), Сергей Божин (43'), Резиуан Мирзов (77'), Камран Алиев (88') Удаление: Михаил Тихонов (19')

    Отметим, что еще до перерыва «Химки» остались в меньшинстве. С поля был удален Михаил Тихонов, который на 19 минуте получил прямую красную карточку

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