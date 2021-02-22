«Химки» — «Крылья Советов»: счет 0:4, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Россиивсухую разгромили(3:0).

Самарский коллектив открыл счет на 8 минуте встречи. Иван Сергеев точно пробил с пенальти. На 62 минуте Дмитрий Цыпченко увеличил отрыв в счете.

Третий гол команда Игоря Осинькина забила на 90 минуте встречи. Автором результативного удара стал вышедший на замену Егор Голенков. Точку в матче поставил Никита Чернов.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Химки — Крылья Советов 0:3 Голы: 0:1 Иван Сергеев (пенальти) (8'), 0:2 Dmitri Tsypchenko (62'), 0:3 Егор Голенков (89') Предупреждения: Дмитрий Тихий (8'), Брайан Идову (22'), Кирилл Боженов (27'), Сергей Божин (43'), Резиуан Мирзов (77'), Камран Алиев (88') Удаление: Михаил Тихонов (19')

Отметим, что еще до перерыва «Химки» остались в меньшинстве. С поля был удален Михаил Тихонов, который на 19 минуте получил прямую красную карточку