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    Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Француз оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала против «Барселоны», что принесло победу парижанам со счетом 4:1.

    Кроме Мбаппе, на эту награду претендовали форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра.

    Холанн отметился дублем и передачей в игре против «Севильи» (3:2), Салах стал автором победного мяча в ворота «Лейпцига» (2:0), а точность передач Оливейры (54%) позволила «Порту» победить «Ювентус» (2:1).

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