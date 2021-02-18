Оливейра: Знали, что «Ювентус» любит выходить из обороны через пас

Полузащитник «Порту», признанный лучшим игроком матча с(2:1), прокомментировал домашнюю победу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово сыграли против великолепной команды. Опечалены пропущенным голом, но понимаем, что на этом уровне за малейшую оплошность наказывают. Это Лига чемпионов.

Мы стали оказывать на соперника давление. Знали, что "Ювентус" любит выходить из обороны через пас, и воспользовались этим.

Повезло, что быстро открыли счет, удачно начали второй тайм и повели 2:0. Могли забить и третий, но это футбол», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 9 марта в Турине.