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    Оливейра: Знали, что «Ювентус» любит выходить из обороны через пас

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    Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, признанный лучшим игроком матча с «Ювентусом» (2:1), прокомментировал домашнюю победу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Сержиу Оливейра
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    Сержиу Оливейра

    «Мы здорово сыграли против великолепной команды. Опечалены пропущенным голом, но понимаем, что на этом уровне за малейшую оплошность наказывают. Это Лига чемпионов.

    Мы стали оказывать на соперника давление. Знали, что "Ювентус" любит выходить из обороны через пас, и воспользовались этим.

    Повезло, что быстро открыли счет, удачно начали второй тайм и повели 2:0. Могли забить и третий, но это футбол», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 9 марта в Турине.

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