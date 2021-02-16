Куман: «Барса» подходим к матчу против ПСЖ с большим энтузиазмом

Главный тренерподелился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с, который состоится сегодня, 16 февраля.

«Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у "ПСЖ" сильная команда. Думаю, противостояние получится любопытным: "Барса" значительно прибавила в последние месяцы, и "ПСЖ" на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча.

Что же касается отсутствия Неймара и Ди Марии, то для любой команды важно, чтобы у нее в распоряжении были все возможные игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо. С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем.

Самочувствие Пике? Он в порядке. Жерар тренировался в общей группе последние четыре или пять дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

LiveSport.Ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомится здесь.