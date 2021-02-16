ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаТрансферный дайджест. 9-15 февраля
  • 07:00
    • Осака — первая полуфиналистка Australian Open
  • 00:54
    • «Челси» обыграл «Ньюкасл»
  • 00:31
    • «Бавария» не справилась с «Арминией»
  • 00:11
    • Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
  • 22:55
    • Дубль Да Косты помог «Ак Барсу» одолеть рижское «Динамо»
    Все новости спорта

    Куман: «Барса» подходим к матчу против ПСЖ с большим энтузиазмом

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, который состоится сегодня, 16 февраля.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у "ПСЖ" сильная команда. Думаю, противостояние получится любопытным: "Барса" значительно прибавила в последние месяцы, и "ПСЖ" на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча.

    Что же касается отсутствия Неймара и Ди Марии, то для любой команды важно, чтобы у нее в распоряжении были все возможные игроки. Нам, например, не помогут Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо. С этим приходится мириться и готовить остальных футболистов. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Надеюсь, завтра мы их используем.

    Самочувствие Пике? Он в порядке. Жерар тренировался в общей группе последние четыре или пять дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

    LiveSport.Ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомится здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» разорвет «ПСЖ» в первом матче?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Воспользуется ли «РБ Лейпциг» проблемами «Ливерпуля»?
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Обыграет ли СКА «Спартак» с крупным счетом?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  116
  • Суперэкспресс на еврокубки 16-18 февраля
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры