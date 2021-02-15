Хендерсон: Матч с «Лейпцигом» — это новая возможность, новый вызов

Джордан Хендерсон Фото: globallookpress.com
«Это новая возможность, новый вызов. Надо выйти на поле и выложиться на сто процентов.
Мы готовы показать максимум ради положительного результата во встрече с очень хорошей командой.
У нас сейчас нет долгих тренировок. Мы проводим короткие сессии между матчами, в которых стараемся выучить как можно больше и перенести это на поле.
"Лейпциг" — классная команда с очень хорошими игроками и тренером. Думаю, что все это знают», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» пройдет 16 февраля в на «Пушкаш Арене» в Будапеште.