Хендерсон: Матч с «Лейпцигом» — это новая возможность, новый вызов

Капитан «Ливерпуля»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Это новая возможность, новый вызов. Надо выйти на поле и выложиться на сто процентов.

Мы готовы показать максимум ради положительного результата во встрече с очень хорошей командой.

У нас сейчас нет долгих тренировок. Мы проводим короткие сессии между матчами, в которых стараемся выучить как можно больше и перенести это на поле.

"Лейпциг" — классная команда с очень хорошими игроками и тренером. Думаю, что все это знают», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» пройдет 16 февраля в на «Пушкаш Арене» в Будапеште.