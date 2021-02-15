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    Хендерсон: Матч с «Лейпцигом» — это новая возможность, новый вызов

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    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    «Это новая возможность, новый вызов. Надо выйти на поле и выложиться на сто процентов.

    Мы готовы показать максимум ради положительного результата во встрече с очень хорошей командой.

    У нас сейчас нет долгих тренировок. Мы проводим короткие сессии между матчами, в которых стараемся выучить как можно больше и перенести это на поле.

    "Лейпциг" — классная команда с очень хорошими игроками и тренером. Думаю, что все это знают», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» пройдет 16 февраля в на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

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