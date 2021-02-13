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    Гол Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Уэской»

    «Севилья» — «Уэска»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Уэской» со счетом 1:0.

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    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 57-й минуте забил нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади, которому ассистировал Оливер Торрес.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Уэска 1:0
    Гол: 1:0 Мунир Эль-Хаддади (57') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес, Карим Рекик, Алейш Видаль (Жюль Кунде, 81'), Диего Карлос, Неманья Гудель, Иван Ракитич (Жоан Жордан, 64'), Оливер Торрес (Фернандо, 81'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 65'), Мунир Эль-Хаддади, Алехандро Гомес (Сусо, 75') Уэска: Alvaro Fernandez, Хорхе Пулидо (Sergio Gomez, 81'), Димитриос Сиовас, Гастон Сильва (Pablo Insua, 16'), Идрисса Думбия (Давид Феррейро, 60'), Pablo Maffeo, Хавьер Галан, Mikel Rico (Juan Carlos, 81'), Хайме Сеоане, Рафаэль Мир Висенте, Синдзи Окадзаки (Daniel Escriche, 60') Предупреждения: Идрисса Думбия (40'), Рафаэль Мир Висенте (51'), Хавьер Галан (63'), Люк де Йонг (64'), Pablo Insua (80'), Юссеф Эн-Несири (87'), Яссин Буну (90')

    «Севилья» с 45 очками поднялась на 3-е место в таблице Примеры. «Уэска» с 16 очками на 20-м месте.

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