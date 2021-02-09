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    Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»

    Футбол
    Экс-наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко назначен на пост главного тренера литовского «Ритеряй», сообщает «Прессбол».

    Сергей Гуренко
    Сергей Гуренко

    «Позиция главного тренера является ключевой, поэтому мы очень рады, что нашли общий язык с Сергеем.

    Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, его умение работать с молодыми футболистами.

    Он будет выполнять функции в клубе шире, чем просто наставник команды» — прокомментировал назначение спортивный директор клуба Тадас Симайтис .

    Последним местом работы Гуренко было минское «Динамо», которое он покинул в апреле 2020 года.

    Добавим, что Гуренко с 2016 по 2017 года был помощником главного тренера сборной Сербии Славолиба Муслина.

    Сезон-2021 в Литве еще не стартовал.

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