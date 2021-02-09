Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»

Экс-наставник минского «Динамо»назначен на пост главного тренера литовского «Ритеряй», сообщает «Прессбол»

«Позиция главного тренера является ключевой, поэтому мы очень рады, что нашли общий язык с Сергеем.

Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, его умение работать с молодыми футболистами.

Он будет выполнять функции в клубе шире, чем просто наставник команды» — прокомментировал назначение спортивный директор клуба Тадас Симайтис .

Последним местом работы Гуренко было минское «Динамо», которое он покинул в апреле 2020 года.

Добавим, что Гуренко с 2016 по 2017 года был помощником главного тренера сборной Сербии Славолиба Муслина.

Сезон-2021 в Литве еще не стартовал.