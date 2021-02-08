ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тринкау забил победный мячС Месси или без «Барселона» на правильном пути
  • 21:33
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
  • 21:03
    • Стал известен список арбитров на вторую часть сезона РПЛ
  • 16:57
    • Майк Дин отказался работать на матчах ближайшего тура АПЛ из-за угроз
  • 16:17
    • Определился капитан сборной России на Шведские игры
    Все новости спорта

    Стал известен список арбитров на вторую часть сезона РПЛ

    Футбол РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бюро исполкома РФС утвердило список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России во второй части сезона 2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Владислав Безбородов
    Владислав Безбородов

    В список вошли 20 человек: Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Кулешовка).

    Напомним, что Вилков и Безбородов отбыли отстранения, из-за которых не работали на матчах в конце прошлого года.

    По разным причинам в РПЛ не смогут работать в качестве арбитров Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов и Анатолий Жабченко.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пощадит ли «Бавария» африканского соперника?
  • «Аль-Ахли» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Остановит ли «Сельта» «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Бенфика» на третье место?
  • «Бенфика» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тревизан — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кузнецова — Стрыцова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мугуруса — Гаспарян
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры