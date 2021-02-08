Стал известен список арбитров на вторую часть сезона РПЛ

Бюро исполкома РФС утвердило список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России во второй части сезона 2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

В список вошли 20 человек: Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Кулешовка).

Напомним, что Вилков и Безбородов отбыли отстранения, из-за которых не работали на матчах в конце прошлого года.

По разным причинам в РПЛ не смогут работать в качестве арбитров Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов и Анатолий Жабченко.