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    «Барселона» вырвала победу у «Бетиса»

    «Бетис» — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 2:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Лионель Месси (59) и Франсишку Тринкау (87), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Бетиса» Руис (68).

    Голы за севильскую команду забили Борха Иглесиас (38-я минута) и Виктор Руис (75).

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Барселона 2:3
    Голы: 1:0 Борха Иглесиас (38'), 1:1 Лионель Месси (59'), 1:2 Виктор Руис (автогол) (68'), 2:2 Виктор Руис (75'), 2:3 Франсиску Тринкан (87') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Paul Akouokou (Родригес Гидо, 75'), Хуанми (Кристиан Тельо, 75'), Набиль Фекир (Серхио Каналес, 83'), Андрес Гуардадо, Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 65'), Борха Иглесиас (Лоренсо Морон, 82') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо (Френки де Йонг, 11'), Клеман Лангле, Жорди Альба, Oscar Mingueza, Серхио Бускетс (Самуэль Юмтити, 78'), Миралем Пьянич (Франсиску Тринкан, 57'), Рики Пуч (Лионель Месси, 57'), Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт (Pedri, 46'), Усман Дембеле Предупреждения: Френки де Йонг (47'), Усман Дембеле (64'), Серхио Бускетс (74'), Виктор Руис (77')

    После это игры «Барселона» набрала 43 очка и расположилась на второй строчке в турнирной таблице примеры. «Бетис» с 30 очками занимает седьмое место.

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