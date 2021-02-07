ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • 18:50
    • Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»
  • 21:03
    • «Лилль» обыграл «Нант» и вернул лидерство в Лиге 1
  • 18:55
    • «Милан» разгромил «Кротоне», Ребич и Ибрагимович оформили дубли
  • 17:49
    • «Металлург» одержал десятую победу подряд
    Все новости спорта

    Фолланд: Головин — фантастический футболист и отличный парень

    Футбол Монако Ним Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Нападающий «Монако» Кевин Фолланд поделился впечатлениями после выездного матча 24-го чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

    Александр Головин
    Александр Головин

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин, впервые выйдя в стартовом составе с августа прошлого года, сделал первый хет-трик в карьере, а также помог отличиться Фолланду.

    «Головин — фантастический футболист. Три его забитых мяча и голевая передача это прекрасно доказали. Безусловно, он — лучший игрок матча.

    Не так то просто отыграть всю встречу, восстановившись после такой травмы. Он прошел долгий путь, делая шаг за шагом, и сегодня отыграл 80 минут на высочайшем уровне. Мы рассчитываем на него.

    Головин — отличный парень. Мы с ним много общаемся и на поле, и вне поля, а потому прекрасно понимаем друг друга», — цитирует Фолланда официальный сайт «Монако».

    В турнирной таблице лиги 1 «Монако» занимает четвертое место, одержав семь побед подряд и набрав 48 очков в 24 матчах.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Канзас-Сити» Тому Брэди выиграть 7-й Супербоул?
  • «Тампа-Бэй» — «Канзас-Сити». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Возьмет ли ПСЖ реванш у «Марселя»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Шеффилд Юнайтед» вскроет оборону «Челси»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Канзас-Сити
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Луго — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Звонарева — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кудерметова — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры