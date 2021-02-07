Тедеско: Осознаю, что не вправе требовать трансферы от руководства «Спартака»

Доменико Тедеско
globallookpress.com
Напомним, ранее Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по завершении сезона-2020/21.
«Глобально — никак. Главное отличие в том, что финальное решение теперь полностью лежит на клубе.
То есть, если руководство захочет подписать футболиста, то я, конечно, выскажу свое мнение, однако предупрежу: "Не подписывайте его только для меня".
Также я осознаю, что не вправе требовать трансферы. Будет странно, если я приду к руководству и скажу: "Мне нужен этот игрок. Хочу, хочу, хочу!" Он приедет, а через несколько месяцев я уйду», — отметил Тедеско в интервью Sport24.
После 19 туров РПЛ «Спартак» идет на третьем месте, набрав 35 очков.