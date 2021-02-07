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    Тедеско: Осознаю, что не вправе требовать трансферы от руководства «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как изменилась работа на трансферном рынке после его объявления об отказе продления контракта с клубом.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Напомним, ранее Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по завершении сезона-2020/21.

    «Глобально — никак. Главное отличие в том, что финальное решение теперь полностью лежит на клубе.

    То есть, если руководство захочет подписать футболиста, то я, конечно, выскажу свое мнение, однако предупрежу: "Не подписывайте его только для меня".

    Также я осознаю, что не вправе требовать трансферы. Будет странно, если я приду к руководству и скажу: "Мне нужен этот игрок. Хочу, хочу, хочу!" Он приедет, а через несколько месяцев я уйду», — отметил Тедеско в интервью Sport24.

    После 19 туров РПЛ «Спартак» идет на третьем месте, набрав 35 очков.

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