Тедеско: Осознаю, что не вправе требовать трансферы от руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака»рассказал, как изменилась работа на трансферном рынке после его объявления об отказе продления контракта с клубом.

Напомним, ранее Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по завершении сезона-2020/21.

«Глобально — никак. Главное отличие в том, что финальное решение теперь полностью лежит на клубе.

То есть, если руководство захочет подписать футболиста, то я, конечно, выскажу свое мнение, однако предупрежу: "Не подписывайте его только для меня".

Также я осознаю, что не вправе требовать трансферы. Будет странно, если я приду к руководству и скажу: "Мне нужен этот игрок. Хочу, хочу, хочу!" Он приедет, а через несколько месяцев я уйду», — отметил Тедеско в интервью Sport24.

После 19 туров РПЛ «Спартак» идет на третьем месте, набрав 35 очков.