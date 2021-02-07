Тедеско: Каждый день на связи с руководством и ждем, когда вопрос с Промесом решится

Главный тренер «Спартака»прокомментировал ситуацию с трансфером

«Конечно. Мы каждый день на связи с руководством и ждем, когда вопрос решится. Поверьте, в "Спартаке" делают все, чтобы осуществить сделку», — рассказал Тедеско в интервью Sport24.

Также Тедеско отмети на вопрос, стоит ли ждать от «Спартака» трансферов этой зимой и на какую позицию.

«Возможно. Сложно сказать. Мы в хорошей форме, у нас отличный состав. В целом я всем доволен. Но если бы была возможность усилить позицию крайнего полузащитника, было бы неплохо», — сказал Тедеско.