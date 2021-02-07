«Севилья» — «Хетафе»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

В составе победителей отличились испанский форвард Мунир Эль-Хаддади, аргентинский хавбек Алехандро Гомес, перебравшийся из «Аталанты», и марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.

Отметим, что гости заканчивали матч в меньшинстве — на 54-й минуте прямую красную карточку получил тоголезский защитник Джене. Все три мяча были забиты после этого удаления.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Хетафе 3:0 Голы: 1:0 Мунир Эль-Хаддади (67'), 2:0 Алехандро Гомес (87'), 3:0 Юссеф Эн-Несири (89') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Алейш Видаль, Серхио Эскудеро (Франко Васкес, 75'), Диего Карлос, Неманья Гудель (Фернандо, 46'), Жоан Жордан, Оливер Торрес (Мунир Эль-Хаддади, 65'), Лукас Окампос (Алехандро Гомес, 57'), Сусо (Карим Рекик, 74'), Юссеф Эн-Несири Хетафе: Ruben Yanez, Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом, Софьян Шакла, Дамиан Суарес, Такэфуса Кубо (Эрик Кабако, 59'), Марк Кукурелья (Матиас Оливера, 88'), Неманья Максимович, Давид Тимор (Хуан Эрнандес, 80'), Хайме Мата (Анхель Родригес, 78'), Карлос Аленья (Франсиско Портильо, 88') Предупреждения: Марк Кукурелья (9'), Неманья Гудель (38'), Хайме Мата (69'), Давид Тимор (73'), Дамиан Суарес (90') Удаление: Даконам Ортега Дьене (54')

«Севилья» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе», имея в активе 24 очка, занимает 12-е место.