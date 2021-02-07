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    Гендиректор «Риги» назвал произволом судействе в игре со «Спартаком»

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    Генеральный директор «Риги» Александр Пронин высказал мнение о товарищеском матче со «Спартаком» (0:4).

    «Спартак» — «Рига»
    «Спартак» — «Рига»

    «Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно.

    После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу "Спартака", и дальше произошел судейский произвол — если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону.

    Я этого не понимаю. Даже игроки "Спартака" говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс.

    Не сказал бы, что игра была грубой. В эпизоде с травмой Соболева судья правильно разобрался, что Ната Уэсли не совершил грубости.

    Игрок "Спартака" разворачивался, так вышло. Тем более после он сказал, что с ним все в порядке.

    Дополнительного настроя от тренерского штаба со спартаковским прошлым [Максим Калиниченко, Александр Филимонов] не было», — сказал Пронин «Р-Спорту».

    Напомним, что встреча была омрачена травмой нападающего «Спартака» Александра Соболева. На 20-й минуте футболист покинул поле в сопровождении докторов, получив удар по колену в столкновении с соперником.

    Позже стало известно, что Соболеву предстоит пройти МРТ и пункцию коленного сустава, чтобы установить серьезность повреждения.

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