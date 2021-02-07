«Атлетик» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 43-й минуте защитник гостей Уго Гильямон забил в свои ворота. На 65-й «Валенсия» отыгралась благодаря голу Габриэла Паулисты.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не был включен в заявку на этот матч.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Валенсия 1:1 Голы: 1:0 Уго Гильямон (автогол) (43'), 1:1 Габриэл Паулиста (65') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Андер Капа (Иньиго Лекуэ, 74'), Микель Баленсиага (Юри Берчиче, 75'), Jon Morcillo (Оскар де Маркос, 69'), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия, Unai Vencedor (Микель Весга, 69'), Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Унаи Лопес, 66') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Гонсалу Гуэдеш (Алехандро Бланко, 90'), Карлос Солер, Даниэль Васс (Yunus Musah, 65'), Урош Рачич, Ману Вальехо (Патрик Кутроне, 65'), Максимилиано Гомес Предупреждения: Алехандро Беренгер (52'), Иньиго Мартинес (74'), Карлос Солер (79')

«Атлетик» занимает 10-е место с 25 очками после 21 игры, а «Валенсия» — 12-е. Команда Хави Грасии набрала 24 очка в 22 встречах.