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    Гасперини остался доволен результатом матча с «Наполи»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Наполи
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Наполи» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы показали хорошую игру. Понятно, что "Наполи" — мастеровитая команда, большинство моментов у нас было в первом тайме, а во втором темп игры получился немного рваным. Мы довольны.

    Мы испытываем давление во всех турнирах, нелегко всегда находиться в оптимальной форме, но у "Наполи" такая же ситуация. Мы перезагрузимся и будем готовиться к ответному матчу.

    На прошлой неделе мы видели, как "Наполи" изменил схему под трех защитников в матче против "Пармы". Я не ожидал, что они начнут так сегодня, я признаю это, но мы хорошо приспособились», — цитирует Гасперини RAI Sport.

    Ответный поединок команды проведут 10 февраля в Бергамо.

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