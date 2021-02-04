Гасперини остался доволен результатом матча с «Наполи»

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

«Мы показали хорошую игру. Понятно, что "Наполи" — мастеровитая команда, большинство моментов у нас было в первом тайме, а во втором темп игры получился немного рваным. Мы довольны.

Мы испытываем давление во всех турнирах, нелегко всегда находиться в оптимальной форме, но у "Наполи" такая же ситуация. Мы перезагрузимся и будем готовиться к ответному матчу.

На прошлой неделе мы видели, как "Наполи" изменил схему под трех защитников в матче против "Пармы". Я не ожидал, что они начнут так сегодня, я признаю это, но мы хорошо приспособились», — цитирует Гасперини RAI Sport.

Ответный поединок команды проведут 10 февраля в Бергамо.