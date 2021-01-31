«Наполи» — «Парма»: счет матча 2:0, обзор голо

В матче 20-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 32-й минуте Элиф Элмас отправил мяч в сетку ворот соперника после сольного прохода.

На 82-й минуте Маттео Политано удвоил преимущество неаполитанцев.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Парма 2:0 Голы: 1:0 Элиф Элмас (32'), 2:0 Маттео Политано (82') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй (Эльсеид Хюсай, 77'), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме, Элиф Элмас (Никола Максимович, 77'), Пётр Зелиньски (Тьемуэ Бакайоко, 70'), Ирвин Лосано, Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья (Маттео Политано, 62') Парма: Луиджи Сепе, Джузеппе Пеццелла (Maxime Busi, 79'), Андреа Конти, Риккардо Гальоло, Йордан Осорио, Альберто Грасси (Эрнани, 46'), Ясмин Куртич (Вилан Сиприен, 81'), Гастон Бругман (Деннис Ман, 80'), Андреас Корнелиус, Жервиньо, Юрай Куцка Предупреждения: Риккардо Гальоло (5'), Джузеппе Пеццелла (31'), Диего Демме (71'), Андреа Конти (71'), Элиф Элмас (75'), Гастон Бругман (76')

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Парма» по-прежнему располагается на предпоследнем 19-м месте, имея в активе 13 очков.