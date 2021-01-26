Головин: Уверен, сделал правильно, перейдя в «Монако»

Полузащитник «Монако»признался, что ни разу не жалел об уходе из ЦСКА.

«Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в "Монако".

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о "Монако", о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

Как я уже сказал, сейчас связываю себя только с "Монако". Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперед. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всем этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать», — приводит слова Головина Sport24.

В текущем сезоне Головин, пропустивший четыре месяца из-за травмы, провел в чемпионате Франции шесть матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.