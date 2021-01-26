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    Головин: Уверен, сделал правильно, перейдя в «Монако»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что ни разу не жалел об уходе из ЦСКА.

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в "Монако".

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    • Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о "Монако", о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице.

    Как я уже сказал, сейчас связываю себя только с "Монако". Да и вообще не очень правильно мыслить так. Планы на ближайший год, два и так далее. Не нужно загадывать очень далеко вперед. Есть тренировки, ближайшие игры, о них и нужно думать. К тому же сложно рассуждать обо всем этом гипотетически. Будет предложение, тогда и будем думать», — приводит слова Головина Sport24.

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    • В текущем сезоне Головин, пропустивший четыре месяца из-за травмы, провел в чемпионате Франции шесть матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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