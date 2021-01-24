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    Ковач: Я очень доволен игрой Головина

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал комментарий после победы над «Марселем» (3:1). Также хорват оценил игру Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Я хочу поздравить своих футболистов с победой, особенно над командой такого уровня, одной из лучших в чемпионате. Даже если мы начали встречу не так, как я хотел. Мы пропустили гол, которого можно было избежать. На мой взгляд, мы заслужили эту победу.

    Выход Головина снова стал решающим? Я увидел, что в первые несколько минут нам не хватило технического мастерства. Через полчаса стало лучше. Рубен проделал хорошую работу, но нам нужно было немного творчества. Поэтому я принял решение выпустить Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой.

    Сможет ли он начать матч сейчас? Рубен дисквалифицирован против "Нанта", поэтому мы должны найти новое решение. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью. Он и так сегодня вечером чувствовал себя хорошо. У нас есть разные варианты. Посмотрим», — цитирует пресс-служба «монегасков» Нико Ковача.

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