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    Пиоли: Нет ничего постыдного в поражениях от «Аталанты» и «Ювентуса»

    Футбол Милан Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал крупное поражение от «Аталанты» в 19-м туре чемпионата Италии.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    Красно-черные на своем поле проиграл команде из Бергамо со счетом 0:3.

    «Мы начали хорошо, в атаке было много игроков. Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, а второй гол "Аталанты" поставил точку в игре.

    Мы могли сделать больше, мы знали, что нужно защищаться основательнее, и опека от нас была не лучшей. "Аталанта" сегодня выступила лучше нас. Поражение от сильной команды может случиться.

    Обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру. Серия А — очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово.

    Я считаю, что в поражениях от "Ювентуса" и "Аталанты" нет ничего постыдного. "Аталанта" была лучше готова физически. Они выиграли все единоборства и подборы.

    Мы проанализируем поражение и постараемся увидеть, где мы можем прибавить, и сосредоточимся на следующем матче», — цитирует Пиоли Football Italia.

    После 19 туров «Милан» лидирует в серии А, на два очка опережая «Интер». 6 января команда Пиоли на своем поле уступила «Ювентусу» со счетом 1:3.

    В следующем туре 30 января красно-черные сыграют на выезде с «Болоньей».

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