Пиоли: Нет ничего постыдного в поражениях от «Аталанты» и «Ювентуса»

Главный тренер «Милана»прокомментировал крупное поражение отв 19-м туре чемпионата Италии.

Красно-черные на своем поле проиграл команде из Бергамо со счетом 0:3.

«Мы начали хорошо, в атаке было много игроков. Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, а второй гол "Аталанты" поставил точку в игре.

Мы могли сделать больше, мы знали, что нужно защищаться основательнее, и опека от нас была не лучшей. "Аталанта" сегодня выступила лучше нас. Поражение от сильной команды может случиться.

Обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру. Серия А — очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово.

Я считаю, что в поражениях от "Ювентуса" и "Аталанты" нет ничего постыдного. "Аталанта" была лучше готова физически. Они выиграли все единоборства и подборы.

Мы проанализируем поражение и постараемся увидеть, где мы можем прибавить, и сосредоточимся на следующем матче», — цитирует Пиоли Football Italia.

После 19 туров «Милан» лидирует в серии А, на два очка опережая «Интер». 6 января команда Пиоли на своем поле уступила «Ювентусу» со счетом 1:3.

В следующем туре 30 января красно-черные сыграют на выезде с «Болоньей».