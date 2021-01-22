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    • Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
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    Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

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    Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, с января прошлого года занимавший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, теперь будет помогать главному тренеру команды Виктору Гончаренко, сообщает официальный сайт московского клуба.

    Алексей Березуцкий
    Алексей Березуцкий

    «Сейчас Алексей как раз сейчас где-то в небе Европы, летит к нам. Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было.

    Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении его карьеры. Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном.

    Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все.

    Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — заявил гендиректор «красно-синих» Роман Бабаев.

    Алексей Березуцкий был назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в январе 2020 года.

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