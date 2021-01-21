Серия А — лучшая лига 2020 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лиг за 2020 год. Его возглавила итальянская Серия А.

Последний раз Серия А признавалась лучшей 14 лет назад. Последние годы рейтинг возглавляли АПЛ и Примера.

Целый список выглядит так:

1. Серия А (Италия) — 1026 очков.

2. АПЛ (Англия) — 1003.

3. Серия А (Бразилия) — 964.

4. Ла Лига (Испания) — 954.

5. Бундеслига (Германия) — 864.

6. Примейра Лига (Португалия) — 721.

7. Лига 1 (Франция) — 661.

8. Первый дивизион (Парагвай) — 610,5.

9. Примера-дивизион (Аргентина) — 603.

10. Серия А (Эквадор) — 579,5.

УПЛ с 477 баллами заняла 21 место, а РПЛ (420,5) — занимает 27 место.