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    Серия А — лучшая лига 2020 года по версии IFFHS

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    Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лиг за 2020 год. Его возглавила итальянская Серия А.

    Федерико Кьеза и Марцело Брозович
    Федерико Кьеза и Марцело Брозович

    Последний раз Серия А признавалась лучшей 14 лет назад. Последние годы рейтинг возглавляли АПЛ и Примера.

    Целый список выглядит так:

    1. Серия А (Италия) — 1026 очков.

    2. АПЛ (Англия) — 1003.

    3. Серия А (Бразилия) — 964.

    4. Ла Лига (Испания) — 954.

    5. Бундеслига (Германия) — 864.

    6. Примейра Лига (Португалия) — 721.

    7. Лига 1 (Франция) — 661.

    8. Первый дивизион (Парагвай) — 610,5.

    9. Примера-дивизион (Аргентина) — 603.

    10. Серия А (Эквадор) — 579,5.

    УПЛ с 477 баллами заняла 21 место, а РПЛ (420,5) — занимает 27 место.

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