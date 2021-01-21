Серия А — лучшая лига 2020 года по версии IFFHS

Федерико Кьеза и Марцело Брозович
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Последний раз Серия А признавалась лучшей 14 лет назад. Последние годы рейтинг возглавляли АПЛ и Примера.
Целый список выглядит так:
1. Серия А (Италия) — 1026 очков.
2. АПЛ (Англия) — 1003.
3. Серия А (Бразилия) — 964.
4. Ла Лига (Испания) — 954.
5. Бундеслига (Германия) — 864.
6. Примейра Лига (Португалия) — 721.
7. Лига 1 (Франция) — 661.
8. Первый дивизион (Парагвай) — 610,5.
9. Примера-дивизион (Аргентина) — 603.
10. Серия А (Эквадор) — 579,5.
УПЛ с 477 баллами заняла 21 место, а РПЛ (420,5) — занимает 27 место.